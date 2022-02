Ordigno davanti all'abitazione dell'ex presidente del porto di Venezia

Un ordigno rudimentale incendiario è stato trovato ieri, a Civitavecchia (Roma), nei pressi dell'abitazione di Pino Musolino, presidente dell'Autorità di sistema portuale (Adsp) del Mar Tirreno centro settentrionale ed ex responsabile del Porto di Venezia.

L'ordigno, che sarebbe potuto esplodere, è stato notato da un pensionato, che invece di dare l'allarme lo ha portato direttamente alla caserma dei carabinieri. Sono quindi intervenuti gli artificieri che lo hanno neutralizzato. Una pattuglia di militari dell'Arma si è recata sul posto del ritrovamento, ma non sono stati trovati biglietti o altri elementi che possano collegare con certezza l'ordigno a Musolino. Su questo aspetto le indagini sono in corso, così come quelle finalizzate a risalire all'autore del gesto.

«Una cosa del genere lascia sgomenti e non trova nessuna motivazione o giustificazione. - ha riferito Musolino all'Ansa - La vera preoccupazione riguarda mia moglie e mio figlio, perché per quel che riguarda il lavoro, non sono tipo che cambia idea con le intimidazioni».