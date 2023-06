Bomba a mano in casa per 40 anni, anziana allerta le forze dell'ordine

Il marito ormai defunto conservava una bomba a mano in casa da oltre quarant'anni. Lunedì mattina, un'anziana signora di Spinea, insospettita che potesse essere pericolosa, ha allertato le forze dell'ordine.

Sul posto, in via Carlo Goldoni, sono intervenuti i carabinieri locali, supportati dai vigili del fuoco, che hanno appurato come quello conservato in una teca fosse effettivamente un ordigno bellico. Una volta evacuata l'abitazione e messa in sicurezza l'area con il nastro segnaletico in dotazione, i militari hanno richiesto l'intervento degli artificieri.