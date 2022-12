Denunciata, torna a rubare pochi minuti dopo: finisce in arresto

L'ha seguita per qualche metro, attendendo il momento giusto, e poi ha cercato di strapparle la borsa. Il marito della vittima, però, si è accorto di ciò che stava accadendo e l'ha bloccata. È finita in manette nei giorni scorsi una donna egiziana, bloccata nel centro storico di Venezia dai carabinieri dopo un furto con strappo nei confronti di una turista.

I militari sono intervenuti su segnalazione delle vittime, una coppia di visitatori che era riuscita a fermare la borseggiatrice. Dopo averla identificata, i carabinieri si sono accorti che la donna era già stata fermata poco prima dai colleghi in un'altra zona della città per un presunto furto. In quella circostanza, però, era stata "solo" denunciata. All'indomani dell'arresto è stata processata per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione presso gli uffici dell’Arma due volte a settimana.