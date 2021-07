Una campagna di crowdfunding per supportare il Ca' Foscari Short Film Festival

L'idea per aiutare a rendere più ricco il festival, giunto quest'anno alla sua undicesima edizione. Come per lo scorso anno, si terrà ad ottobre e non nella sua consueta collocazione primaverile

Il Ca' Foscari Short Film Festival tornerà per la sua undicesima edizione dal 6 al 9 ottobre 2021, nuovamente in forma diffusa, riabbracciando il pubblico all’Auditorium Santa Margherita di Venezia, da sempre luogo di riferimento del festival, e nelle sedi culturali partner.

L'epidemia ne ha impedito lo svolgimento in primavera, e così si svolgerà, così come l'anno scorso, nel mese di ottobre. Il CFSFF continua a promuovere la sua immagine di festival pensato da e per i giovani, dove, insieme a un consolidato gruppo di professionisti, gli studenti cafoscarini contribuiscono alla realizzazione dell’evento in tutte le sue fasi. E giovani sono anche i protagonisti del cuore pulsante della manifestazione, il Concorso Internazionale, dedicato a cortometraggi realizzati all’interno di università e scuole di cinema di tutto il mondo.

Campagna di crowdfunding

Per supportare il festival in un periodo che ha colpito profondamento i festival cinematografici e le rassegne culturali in generale, è stata lanciata dalla piattaforma dell’Università Ca’ Foscari Venezia una campagna di crowdfunding, dove spettatori, addetti ai lavori, fan e amici del festival potranno fare una donazione, piccola o grande che sia, che aiuterà a rendere questa undicesima edizione ancora più unica e ricca di ospiti.

L'undicesima edizione sarà possibile anche grazie alla collaborazione con due nuovi partner: il primo è il Museo Nazionale del Cinema di Torino, il più importante in Italia e tra i più prestigiosi al mondo, anche grazie alle peculiarità dell’allestimento espositivo in una location d’eccezione come la Mole Antonelliana; il secondo è invece il gruppo media editoriale Guang Hua Cultures et Media, fondata nel 1983 e con sede principale a Parigi e presente in tutti i Paesi Europei, attualmente il più influente dei medi di lingua cinese in Europa, diventata negli anni un importante punto di riferimento culturale che collega la Cina al nostro continente.

Sono confermati anche quest’anno i due concorsi collaterali entrati di diritto tra gli appuntamenti fissi del festival con la quinta edizione del "Music Video International Competition" che presenterà i dieci migliori videoclip musicali realizzati nell’ultimo anno da studenti di università o scuole di cinema. Giunge invece all’ottava edizione il Premio "Olga Brunner Levi", frutto della storica collaborazione con la Fondazione Ugo e Olga Levi e rivolto agli studenti liceali di tutto il mondo.