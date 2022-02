Cade in vaporetto, risarcimento da 15 mila euro per una pensionata

Quella brutta caduta, causata dalla pavimentazione scivolosa del vaporetto, le era costata diverse lesioni sul volto e la frattura in varie parti del braccio destro. Era il 2016 e da quel giorno L.Z., pensionata ultra 80enne residente in centro storico, convive con i segni e i dolori provocati dall’incidente e dalle operazioni che ha dovuto affrontare per ricomporre, con chiodi e viti, le fratture stesse. Ora, a distanza di sei anni da quell’episodio, la donna ha ottenuto 15 mila euro di risarcimento.

«Ottenere i risarcimenti in questi casi non è mai semplice», commenta Carlo Garofolini, presidente dell’associazione dei consumatori. Il fatto come detto è accaduto in pieno inverno e in orario serale. L.Z. è salita sul vaporetto che doveva portarla dall’Accademia a piazzale Roma. Una volta dentro, è scivolata sulla pavimentazione vischiosa ferendosi in modo molto serio sul volto e rompendosi il braccio in più punti. La pensionata ha ricevuto soccorsi immediati ed è stata trasportata a tutta velocità all’ospedale civile di Venezia per essere poi ricoverata nel reparto di Ortopedia e Traumatologia. Qui ha affrontato alcune operazioni chirurgiche alle quali sono seguite numerose visite ortopediche e neurologiche.

«Alla fine è stata riconosciuta la responsabilità dell’azienda di trasporti – conclude Garofolini -. La scivolosità della pavimentazione non era segnalata e quindi la pensionata non ha alcuna colpa. E’ stata solo vittima di una negligenza che le è costata molto cara. Fortunatamente ora viene riconosciuto il risarcimento di 15 mila euro, anche se c’è voluto un tempo eccesivo, secondo noi, per un incidente sulla cui dinamica non ci sono mai stati molti dubbi».