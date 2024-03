Camion adibito a distributore mobile di gasolio: sequestro e denuncia

I baschi verdi hanno sequestrato nei giorni scorsi un camion che era stato adibito a distributore ambulante di carburante, tutto abusivamente. La scoperta è stata fatta nel corso di una perlustrazione in orario notturno: nei pressi di un’area industriale nel comune di Mirano i finanzieri hanno notato, in un'area sosta, la presenza di un autocarro privo di targhe e in apparente stato di abbandono. All'interno, però, c'erano dei grandi serbatoi contenenti gasolio per autotrazione, per circa 4.210 litri.

Sul posto è stato chiesto anche il supporto dei vigili del fuoco, che si sono occupati di verificare le condizioni di sicurezza del mezzo e dell'area circostante. Analizzando l'interno del veicolo, i finanzieri hanno accertato che era stato appositamente modificato e adibito, di fatto, a distributore di carburante, tramite l’installazione di tubi, batterie e una pistola erogatrice per il rifornimento.

Gli ulteriori approfondimenti hanno permesso di risalire al proprietario del mezzo, un uomo di nazionalità romena titolare di una ditta di trasporti su strada. Impossibile, invece, ricostruire l’origine e la tracciabilità del gasolio. Su indicazione del pm di turno, il veicolo e il gasolio sono stati sequestrati, mentre il proprietario denunciato a piede libero per violazioni in materia di accisa.