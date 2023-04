Camion si ribalta a Mirano, illeso il conducente

Poco dopo le 13.30 di lunedì, un camion che trasportava contrappesi di cemento per gru si è rovesciato lungo via Vetrego, a Mirano. L'autista sarebbe rimasto, fortunatamente, illeso.

I vigili del fuoco, intervenuti da Mira e Mestre con l'autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il conducente è stato soccorso dal personale sanitario del Suem 118. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri locali, che hanno anche deviato il traffico stradale per permettere le operazioni di soccorso, terminate attorno alle 17. A supporto, sono intervenuti anche gli operatori di Veneto Strade.