Gli affari della camorra sulle sagre, in arresto anche il presidente Ascom Bibione

L'indagine dell'antimafia e della polizia finanziaria di Trieste ha portato alla luce gli interessi di un gruppo di matrice camorrista sulle sagre nell'area del litorale tra Veneto e Friuli. Nove persone sono state arrestate stamattina e portate in carcere, tra cui Giuseppe Morsanuto, presidente dell'Ascom di Bibione ed ex vicesindaco. Gli altri sono quasi tutti originari della Campania, ma da molti anni gravitano nel nordest gestendo banchi in vari mercati: secondo gli investigatori il gruppo è contiguo al clan Licciardi di Napoli e, nella gestione del proprio business, attuava estorsioni con metodi mafiosi. L’uomo ritenuto a capo del gruppo è Pietro D’Antonio, 60 anni, originario di Cercola (Napoli) e residente a Latisana.

Foto: Giuseppe Morsanuto

Una parte delle vicende accertate risale all'estate 2020, in occasione della partenza dei mercatini "I giovedì del Lido del Sole", a Bibione. I commercianti della cosca vennero esclusi perché non avevano pagato le quote associative e reagirono con le intimidazioni: portarono un tir all'interno dell'area dei mercatini per impedire l'accesso agli altri ambulanti, dopodiché andarono banco per banco da coloro che si erano già posizionati e li minacciarono. Se ne andarono quasi tutti.

La cosa proseguì per tutta l'estate: un gruppetto di uomini del clan si presentava al mercato e passava davanti alle bancarelle minacciando gli ambulanti "regolari", picchiando il pugno sulla mano aperta o con altri atteggiamenti di disturbo. Stando ai risultati delle indagini, Morsanuto, presidente dell'Ascom Bibione, sarebbe intervenuto in più momenti per appoggiare gli affari del gruppo, condividendone le modalità organizzative e facendo da intermediario per convincere chi non era d'accordo.

I movimenti della cosca, comunque, erano già noti e tenuti sotto controllo da tempo. Sono stati intercettati dialoghi in cui, parlando di mercati e sagre, chiarivano il concetto che «quella era roba loro». Qualche mese prima il "capo", come ritorsione di una mancanza di rispetto nei confronti del figlio, convocò un commerciante sulla spiaggia di Lignano e lo minacciò portando con sé un coltello. «Adesso avete capito chi comanda», aveva concluso in quell'occasione. In altri momenti, per risultare ancora più convincenti, i criminali avevano sostenuto di avere delle armi.

Le loro attività spaziavano in vari settori del commercio. Gestivano dei negozi, soprattutto d'estate, mentre tra l'autunno e l'inverno partecipavano a mercati comunali settimanali e andavano anche in trasferta, prendendo parte a fiere in Austria, Germania, Repubblica Ceca. La merce in vendita - abbigliamento, accessori, oggetti vari - veniva comprata a basso prezzo e poi falsificata, aumentando i ricavi dalla vendita.