I carabinieri sequestrano 180 chili di vongole e ricci di mare

Negli ultimi giorni, i carabinieri della motovedetta della compagnia di Chioggia hanno sanzionato 8 persone e sequestrato 180 chili di pescato, nel corso di specifici servizi di contrasto alle violazioni in materia di pesca e commercializzazione di prodotti ittici.

Il primo ad essere sanzionato è stato il comandante di un peschereccio a bordo del quale i militari hanno trovato oltre a 400 chili di vongole (quantitativo massimo giornaliero pescabile), altri 130 chili di molluschi dello stesso tipo, occultati e conservati in 7 ceste, prive di ogni documentazione per la loro regolare tracciabilità. Il prodotto ittico, del valore commerciale di circa 700 euro, è stato sequestrato e rigettato in mare per il ripristino del ciclo vitale.

Nel corso di un ulteriore controllo lungo il canale di Pellestrina, un pescatore è stato trovato in possesso di 50 chili di ricci di mare, appena pescati e privi di documentazione di tracciabilità. Nei suoi confronti è stata contestata la violazione amministrativa con una sanzione di 2000 euro; anche in questo, il pescato, del valore commerciale di circa 750 euro, è stato sequestrato e rigettato in mare.

Lungo la bocca di porto di Malamocco, infine, sono stati multati, per complessivi 2000 euro, altri 6 pescatori che a bordo di imbarcazioni da diporto sostavano o erano alla fonda lungo il canale navigabile, in violazione dell’ordinanza della capitaneria di porto di Venezia.