Positivi al covid 5 bambini nelle scuole del Veneto Orientale: insegnanti e compagni negativi

«Con la diminuzione dei rientri dalle vacanze sono diminuiti anche i casi di contagio; l'avvio dell'anno scolastico ha portato qualche nuovo caso tra i giovanissimi ma anche qui siamo ai minimi termini, nelle case di riposo nessun positivo. Direi proprio che nel Veneto orientale non c'è alcuna emergenza anche se dobbiamo sempre continuare a rispettare le note buone pratiche per impedire la circolazione del virus», con queste parole, il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, ha tracciato il quadro attuale sul fronte contagi da coronavirus per quanto riguarda l'ambito della Venezia orientale. Al punto stampa di questa mattina all'ospedale di Portogruaro erano presenti anche il direttore dei Servizi socio sanitari, Mauro Filippi, e il direttore del Servizio igiene e sanità pubblica, Lorenzo Bulegato.

Situazione scuole

Come specificato in conferenza, ad oggi sono complessivamente 5 i bambini riscontrati positivi in 5 istituti scolastici (scuole d'infanzia e primarie), motivo per cui il personale del dipartimento di prevenzione è intervenuto nei 5 istituti svolgendo tamponi complessivamente a 173 persone tra bambini, insegnanti e genitori, anche in questo caso tutti negativi. Nello specifico, in un istituto scolastico del Portogruarese è stata rilevata 1 positività e sono stati effettuati 41 tamponi; in due istituti del Sandonatese sono stati rilevati 2 casi di positività ed eseguiti 37 tamponi; sono stati 2, invece, i casi di bambini riscontrati positivi al coronavirus anche in un istituto di Meolo a seguito dei quali sono stati eseguiti 50 tamponi. Infine in una scuola di Fossalta di Piave sono stati effettuati 48 tamponi.

In generale, il trend nel territorio di Ulss 4 è passato da 8 casi giornalieri nel periodo 31 agosto-6 settembre ai 3 del periodo 14-23 settembre. L'età media dei contagiati segue il trend nazionale: si è abbassata a 36 anni. Da fine agosto a ieri sono 15 i micro focolai avvenuti in questo territorio:

due principali a San Donà di Piave (nel contesto di una vacanza in pullman) e a Fossalta di Piave (da un funerale)

gli altri risultano essere collegati a rientri da vacanze all'estero e a contesti familiari

Ad oggi sono 52 le persone positive al coronavirus e complessivamente sono 180 le persone in isolamento. Questa la distribuzione per comune: