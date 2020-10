Aumentano i ricoveri per coronavirus nel Veneziano: 20 in più rispetto a questa mattina

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di oggi, lunedì 12 ottobre 2020 (dato riferito alle 17), registra un ulteriore aumento dei ricoveri per Sars-Cov-2 rispetto a questa mattina: sono in tutto 20 i nuovi pazienti secondo gli ultimi dati aggiornati, distribuiti tra le due aziende sanitarie della provincia di Venezia. Rispetto al bollettino di questa mattina sono 16 in più nei presidi ospedalieri dell'Ulss 3: 8 a Mestre di cui uno in terapia intensiva, 2 a Venezia (non critici), 6 a Dolo (uno in terapia intensiva). Sono invece 13 in più rispetto al dato fornito questa mattina nel corso del punto stampa del direttore generale Giuseppe Dal Ben (dato riferito alle 13). I restanti 4 nuovi ricoveri fanno capo all'ospedale di Jesolo.

Al momento negli ospedali veneziani sono ricoverate 111 persone (8 in terapia intensiva), distribuite in questo modo:

Ospedale dell'Angelo: 28 di cui 3 in terapia intensiva

Ospedale SS. Giovanni e Paolo: 28

Ospedale di Dolo: 29 di cui 4 in terapia intensiva

Ospedale di Villa Salus: 8

Ospedale di Jesolo: 17

Ospedale di San Donà di Piave: 1 (terapia intensiva)

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 8 di questa mattina, 12 ottobre. Maggior numero di nuovi contagi si registra a Verona (+56), seguita da Padova (+49).