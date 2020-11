Coronavirus, bollettino di oggi: i numeri in Veneto e provincia di Venezia

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero della sera di sabato 7 novembre (dato riferito alle 8) conferma il trend dei casi di positività al Sars-Cov-2: si registrano 2740 nuovi casi di contagio in Veneto rispetto alla mattina, 460 dei quali in provincia di Venezia. Nel nostro territorio il numero degli attualmente positivi sale quindi a 6426 (la maggior parte dei quali asintomatici), mentre in regione il numero ha toccato quota 47.657. Nella provincia di Venezia si registra un decesso in più rispetto a ieri sera. Solo una piccola parte dei contagiati (il 4 o 5%, in Veneto) necessita di cure ospedaliere, ma il dato continua a salire e sta spingendo il governo ad imporre norme sempre più restrittive sugli spostamenti e le aperture delle attività, in modo da ridurre le occasioni di contagio.

Ricoveri in ospedale

Guardando ai ricoveri, sono attualmente 1596 i pazienti in cura negli ospedali veneti, dei quali 1476 positivi (176 in condizioni gravi) e 120 negativizzati (10 in terapia intensiva). In provincia di Venezia ci sono 105 persone ricoverate a Dolo (7 gravi), 25 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (4 in terapia intensiva), 38 all'Angelo di Mestre (6 gravi), 1 al Fatebenefratelli, 22 a Villa Salus, 4 a Mirano (1 grave), 1 a Noale (più altri 11 nella classificazione di ospedale di comunità), 11 a Chioggia, 26 a Jesolo (1 grave), 3 a Portogruaro (1 grave) e 1 terapia intensiva a San Donà. Si registrano anche una persona all'Odc (ospedale di comunità) Fatebenefratelli e 2 al Centro Nazareth di Venezia.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 17 di ieri sera. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Verona (+626), seguita da Vicenza (+576).