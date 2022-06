Partono i cantieri della nuova ciclabile di San Liberale

Partono lunedì 13 giugno i lavori per la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo un tratto della strada provinciale 40 (viale Don Luigi Sturzo) in località San Liberale, nel Comune di Marcon. L’opera è stata finanziata dalla Città metropolitana di Venezia e dal Comune di Marcon per un importo totale di 900mila euro.

Il percorso completerà l'itinerario ciclopedonale già esistente tra San Liberale e il bivio in direzione Crete, a nord del centro abitato. Il tratto in progetto si sviluppa per 810 metri, a partire dalla fine dell’abitato fino al bivio con viale Don Luigi Sturzo. Sarà realizzato in asfalto su una sede larga 2,75 metri separata dalla carreggiata stradale con aiuola e un impianto di illuminazione.

Lunedì è prevista la consegna dei cantieri alla ditta incaricata, quindi nei mesi estivi si procederà alla costruzione. Il progetto, come spiegato dalla Città metropolitana, consentirà di arricchire di un altro tassello la rete ciclabile metropolitana e di procedere nell'obiettivo di unire tra loro i tratti ciclabili comunali e provinciali.