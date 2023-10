A Mestre un'iniziativa per aiutare le famiglie in difficoltà con bambini piccoli

Prende il via nella terraferma veneziana il progetto "Cicogne in arrivo", con l'obiettivo di raccogliere prodotti per la prima infanzia da donare alle famiglie più in difficoltà. A promuoverlo sono le Agenzie per la coesione sociale Marghera Chirignago Zelarino (ACS2) e Mestre, Favaro e Carpenedo (ACS3).

L'iniziativa è destinata in particolare a donne e bambini provenienti dai territori colpiti dalle guerre, da altre calamità o situazioni di pericolo per la loro sopravvivenza, che necessitano di primi supporti. I promotori spiegano di ritenere prioritario, in questa fase, intensificare il sostegno alle famiglie, soprattutto quelle con figli in tenera età, per permettere loro di fornire opportune cure e accudimenti ai bambini.

Il progetto promuove la raccolta di generi alimentari, prodotti per l'igiene e pannolini attraverso il coinvolgimento di negozi del territorio che si sono resi disponibili a collaborare: i cittadini, in qualità di clienti, avranno la possibilità di fare una donazione (ad esempio una "spesa sospesa") alle famiglie in difficoltà, conosciute e seguite dai servizi sociali del Comune di Venezia. Gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa esporranno, all’ingresso, il logo di “Cicogne in arrivo”.

I cittadini che desiderano sostenere il progetto attraverso donazioni, e altre realtà commerciali che intendano aderire all’iniziativa, possono rivolgersi per maggiori informazioni ai seguenti numeri di telefono: 041 2746683 / 041 2746956.