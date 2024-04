Cinque arresti, espulsioni e denunce: l'azione continua della polizia a Mestre

Cinque arresti e un espulso: l'azione della polizia nel quartiere della stazione di Mestre, lungo il sottopasso e a Marghera, continua in modo costante per liberare l'area dalla criminalità che si concentra ed esaspera abitanti e attività. È tra le zone più fragili della terraferma veneziana quella che si estende ormai ben oltre via Piave, e sconfina in via Cappuccina, via Carducci, arriva a toccare il centro e piazza Ferretto e interessa - come confermato dagli almeno ultimi due episodi violenti ai danni di due commercianti stranieri - il Corso del Popolo. L'aggressore, un rumeno che a fine febbraio ha accoltellato alla fronte il bengalese Abul Kasam che è titolare del bar pasticceria Skb di fronte al Pam, è in carcere.

La polizia lo ha bloccato alcuni giorni fa: su di lui c'era un'ordinanza di custodia in carcere e la squadra mobile lo ha portato a Santa Maria Maggiore. Le immagini del litigio a sangue e del corpo robusto dell'aggressore che minacciava i cugini, Abul e Tarek, con il coltello in pugno, avevano fatto il giro dei social. Da quelle immagini erano partite le indagini delle volanti della questura che, in arrivo dopo l'allarme al 113 di Abul, con varie pattuglie sono arrivate al ber a prendere i video, ascoltare i testimoni e portare via il bicchiere adoperato dall'avventore e anche alcuni indumenti con tracce di sangue.

Un risultato ottenuto con una consolidata strategia di intervento mirato, posta in essere dagli uomini della mobile di Venezia, con il contributo dei commissariati di Mestre e Marghera, coadiuvati dalla costante presenza sul territorio per la prevenzione e il pronto intervento della squadra volanti della questura lagunare. Un primo importante risultato della mobile è arrivato con l'arresto di un nordafricano responsabile di spaccio. I poliziotti, dopo una meticolosa attività di osservazione, hanno intercettato in via Piave un uomo che si muoveva in modo sospetto e lo hanno seguito fino al parco Bissuola dove lo hanno visto cedere un dose. Saltati fuori per bloccarlo, gli agenti ne hanno trovato pure il nascondiglio dove all'interno aveva nascosto 26 dosi di cocaina. Lo straniero, arrestato per spaccio, dopo l'identificazione è stato convalidato per direttissima.

L’attività di contrasto e prevenzione sul territorio del quadrilatero di via Piave e Marghera è stata poi confermata dai risultati delle volanti che in due giorni hanno arrestato tre persone provvedendo all’espulsione per una, presente in modo non regolare sul territorio. I poliziotti hanno fermato un marocchino, noto alle forze dell'ordine, dopo che aveva derubato una donna. Per lui era scattato il Foglio di via dal Comune di Venezia, che non aveva rispettato, facendosi trovare di nuovo a Marghera, mentre transitava in bicicletta, mentre si avvicinava a una donna alla quale ha strappato con violenza la borsa, posta sul cestino, causando la caduta a terra della vittima. Le volanti, raggiunta la signora che chiedeva aiuto, dopo averla soccorsa in breve tempo sono riuscite a rintracciare il marocchino che ancora aveva la borsa della malcapitata con sé. A quel punto l'arresto è stato immediato e, all’esito del giudizio per direttissima, il magistrato ha disposto l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

Il giorno dopo, venerdì 5 aprile, a seguito di una segnalazione al 113 pervenuta dalla moglie della vittima, i poliziotti delle volanti sono poi intervenuti a Mestre per una rapina ai danni di un uomo. Dalla ricostruzione dei fatti i malviventi erano due, rumeni, e avevano ferito alla testa la vittima con un coltello per sottrargli del denaro. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, in breve tempo sono riusciti a individuare e fermare i responsabili, uno dei quali risultava gravato da reati contro il patrimonio e aveva già avuto il Foglio di via per stare lontano dal Comune di Venezia. Uno dei due, entrambi denunciati, trovato senza documenti per restare nel paese è stato accompagnato al cpr di Macomer, in Sardegna, dove rimarrà in attesa di essere rimpatriato.