I cittadini di Cavallino-Treporti potranno accedere a prestazioni sanitarie anche nell'Ulss 3

I 12.897 cittadini residenti nel Comune di Cavallino Treporti avranno diritto ad accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale presso l’Ulss 3 alle medesime condizioni previste per l’Ulss 4, territorialmente competente, mantenendo inalterati i loro codici di priorità. Potranno, quindi, scegliere se rivolgersi ad un'azienda sanitaria o all'altra per una prestazione specialistica ambulatoriale.

Lanzarin: «Mettiamo al centro la persona»

Il protocollo che sancisce l'accordo è stato sottoscritto giovedì mattina presso la sede dell'azienda "Serenissima", alla presenza dei direttori generali Edgardo Contato e Mauro Filippi, alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin. Così facendo, ha commentato Lanzarin, «mettiamo al centro la persona e, con questo accordo, agevoliamo chi, per i più svariati motivi, risieda a Cavallino Treporti e voglia, per qualsiasi motivo rivolgersi a un ambulatorio o a uno specialista di fiducia operante nell’Ulss Serenissima».

Nella stessa ottica, la Regione sta lavorando per stringere accordi simili anche per un paio di Comuni a cavallo tra Ulss 3 e Ulss 6 Euganea. «In generale - ha specificato l'assessore -, è un lavoro che guarda in particolare alla popolazione anziana, che deve avere una corsia preferenziale per ricevere l'assistenza di cui necessita il più vicino a casa possibile».

«Questo protocollo - ha detto il Filippi - va in contro alla particolarità geografica del territorio di Cavallino Treporti e soprattutto alle persone fragili, con malattie croniche, già in carico a specialisti della Ulss 3, che possono accedere alle cure nel territorio veneziano con la stessa priorità dell’Ulss 4». Gli ha fatto eco il dg Contato: «Quello di Cavallino-Treporti è un territorio a cui la sanità veneziana ha sempre guardato con grande attenzione. Lo ha fatto in passato, con continuità, e rinnova questo suo sguardo particolare ora, formalizzando sulla carta, insieme all'azienda sanitaria del Veneto Orientale, un percorso privilegiato per i residenti di questo Comune».