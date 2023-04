Profitti illeciti per 32 milioni di euro con il gioco d'azzardo, in manette

Da aprile 2018 a ottobre 2020 avrebbe incassato un profitto illegale di 241 milioni di renminbi (valuta cinese), pari a circa 32 milioni di euro, con il gioco d'azzardo online. Si tratta di un cittadino cinese di circa cinquant'anni, ricercato dall'Interpol, e arrestato dai carabinieri di Venezia mentre si trovava in vacanza nella città lagunare.

L'uomo, a Venezia con alcuni amici, è stato arrestato giovedì notte, al termine degli accertamenti svolti attraverso il servizio per la cooperazione internazionale di polizia del ministero dell'Interno. L’operazione ha preso il via quando il cinquantenne si è presentato alla reception di un noto albergo cittadino e, ignorando di essere ricercato in ambito internazionale, ha fornito le proprie generalità per prendere una stanza.

Dai controlli è emerso che l'uomo sarebbe stato a capo di un gruppo criminale che avrebbe costituito 6 società e sviluppato un'app telefonica per permettere ai cittadini cinesi di partecipare a giochi d'azzardo online. Il presunto giro d’affari avrebbe coinvolto ben oltre un milione di giocatori, che in meno di due anni avrebbero piazzato scommesse per 159 bilioni di euro. Dalle transazioni, avrebbe ricavato per se stesso, per l'appunto, 32 milioni di euro.

I carabinieri del comando provinciale di Venezia sono così intervenuti presso l’albergo in cui alloggiava. In un primo momento, l’uomo ha cercato di chiudersi in camera, per poi consegnarsi ai militari che, al termine degli accertamenti, lo hanno condotto presso il carcere di Santa Maria Maggiore, su disposizione dell'autorità giudiziaria.