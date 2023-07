Addio a Claudio Mio, decano dei fotografi del Portogruarese

È morto nelle scorse ore Claudio Mio, decano dei fotografi del portogruarese. A darne notizia è la Confartigianato-Imprese Veneto Orientale, che lo ricorda «per la grandissima passione che profondeva nell’attività di fotografo, nella cura dei dettagli e della qualità delle immagini, per la sua ricerca di servizi innovativi e per le capacità artistiche - dice il presidente della Federazione Comunicazione Servizi Innovativi della Confartigianato portogruarese, Vincenzo Zollo -. Capacità che gli valsero anche un riconoscimento per le creazioni artistiche nell’ambito della Rassegna Nazionale Arte e Lavoro, consegnatogli nel 1977 dall’allora ministro del Lavoro Tina Anselmi» (in foto).

Claudio Mio aveva un'attività a Cinto Caomaggiore, dove viveva. Per il presidente della Confartigianato-Imprese Veneto Orientale, Luca Geronazzo, «non si può che essere riconoscenti a Claudio Mio che, proseguendo l’attività di fotografo del padre, per oltre 60 anni è stato tra le più belle e significative testimonianze dell’artigianato del nostro territorio, con lavori e opere che ne manterranno per sempre viva la memoria».