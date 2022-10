Romina in fin di vita: rischia di aggravarsi il bilancio dei morti in A4

Rischia di aggravarsi, arrivando a quota sette vittime, il drammatico bilancio dell'incidente avvenuto venerdì pomeriggio lungo l'autostrada A4, all'altezza di San Donà di Piave. La coordinatrice dell’area educativa di Cuore 21, Romina Bannini, è ricoverata in fin di vita, in prognosi riservata, a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto. Nell'incidente hanno perso la vita altre 6 persone, tutte di Riccione (Rimini), tra cui l'ex sindaco Massimo Pironi. Bannini, estratta ancora viva dalle lamiere del pulmino che trasportava il gruppo a un evento in Carnia, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso, in condizioni estremamente critiche.

Un incidente drammatico che ha distrutto tante vite ed è destinato a segnare profondamente un'intera comunità. All'indomani della tragedia, la cittadina di Riccione è frastornata e incredula. Il gruppo era diretto verso il Friuli, dove avrebbe dovuto trascorrere il fine settimana. Nello schianto, oltre a Pironi (alla guida del mezzo) sono morte 4 donne e un uomo del Centro 21: Maria Aluigi, 34 anni, Francesca Conti, 25, Rossella De Luca, 37, Valentina Ubaldi, 31, e Alfredo Barbieri, 52. Alfredo e Rossella erano fidanzati e da poco avevano festeggiato il loro secondo anniversario insieme. Poche ore prima della partenza lui le aveva dedicato un messaggio via social: «Amore mio bellissimo ti amo per sempre. Sei la mia Regina».

Romina Bannini, 36 anni, è laureata presso Alma Mater Studiorum, alla facoltà di "educatore sociale e Culturale" di Rimini, ed è educatrice e socia fondatrice della cooperativa Cuore21, per la quale svolge il ruolo di coordinatrice dell’area educativa. Collabora alla progettazione e alla realizzazione di attività relative agli inserimenti lavorativi di persone con disabilità intellettiva ed alle diverse attività educative. La sindaca di Riccione Daniela Angelini, insieme ai rappresentanti della giunta, è accorsa alla sede locale della polizia stradale per esprimere vicinanza ai familiari delle vittime coinvolte in questo terribile incidente prima che questi partissero alla volta di Treviso.