Nuova via delle Batterie, con l'ok del Consiglio comunale si passa ai cantieri

Ampliamento della sede stradale, sistemazione di tre importanti incroci, realizzazione di una pista ciclabile, di un nuovo impianto d'illuminazione pubblica, di un marciapiede e due nuovi parcheggi pubblici per cento posti auto. Venerdì si è compiuta l'ultima parte burocratica per arrivare alla realizzazione della “Nuova via delle Batterie” tra Ca'Savio e Ca'Vio. Con la conferenza dei servizi tra Regione Veneto, Città metropolitana, Comune di Cavallino Treporti e il Consorzio che ha proposto di rinnovare la viabilità, si va alla firma dell’accordo finale che verrà portato in Consiglio comunale per la ratifica, alla prossima seduta utile. La parallela di via Fausta che porta al mare, collega alla zona residenziale e connette il centro ai campeggi, verrà rinnovata attraverso la sistemazione della viabilità, la messa in sicurezza e il miglioramento dell’accessibilità alle strutture ricettive. L'ente attuatore degli interventi è il Consorzio Nuova Via delle Batterie.

«La sicurezza dei nostri residenti, soprattutto dei frontisti di via delle Batterie è sempre stato un obiettivo da raggiungere e per il quale stiamo lavorando dal primo mandato, affinché anche quest’opera dia risposte e soluzioni concrete alla mobilità del territorio – spiega la sindaca Roberta Nesto -. L’accordo pubblico-privato, avviato dalla nostra amministrazione su proposta del Consorzio “Nuova Via delle Batterie”, ha trovato l’interesse anche da parte della Regione, destinando l’opera come un intervento importante a valenza strategico turistica. È stato un percorso lungo per la complessità del procedimento e con l’incontro di venerdì si avvia l’ultima fase per passare ai cantieri». Un progetto definitivo da 6,5 milioni di euro e 730 giorni di intervento che ha superato tutte le osservazioni, trovando l’avallo da parte di tutti gli enti competenti.

«Darà la possibilità al ricettivo non di ampliarsi e edificare, bensì di adeguarsi ai nuovi standard, alle nuove richieste di ospitalità e di alloggi sempre più confortevoli che riducono di fatto il numero di piazzole e unità all’interno delle strutture, ma puntano a spazi verdi più ampi e nuovi servizi di qualità maggiori», confermano dal Comune. «Gli imprenditori di sei storiche aziende del ricettivo hanno fatto squadra per migliorare un tratto di territorio con la visione di un’opera che garantirà una nuova viabilità in grado di collegare in modo sicuro e sostenibile Ca’ Ballarin a Ca’ Vio – aggiunge Andrea Granzotto, presidente del “Consorzio Nuova via delle Batterie” -. È un intervento che risponderà alle necessità di una mobilità sicura e percorribile tutto l’anno, migliorando la fruizione della via per i nostri residenti e dando l’opportunità a oltre due milioni di presenze turistiche che gravitano in questa porzione di territorio di uscire dalle strutture ricettive e muoversi in sicurezza, per portare benefici anche all’entroterra e poter far vivere tutto il territorio».