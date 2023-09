«Più posti letto per turisti che residenti». Venessia.com fa i conti e torna in piazza

Popolazione residente, come indicato dal contatore in centro storico che l'associazione Venessia.com periodicamente va a controllare, a quota 49.308: in discesa. «La soglia massima di visitatori per evitare l'affollamento in città non è stata indicata nel ticket di accesso, ma intanto il numero di residenti cala», commenta il portavoce Matteo Secchi che proprio in questi giorni di discussione sul progetto del contributo d'ingresso licenziato in giunta, ha fatto due conti.

«Il numero dei posti letto per i visitatori in città supera quello degli abitanti», afferma e annuncia in merito una conferenza in campo Santa Margherita sabato mattina con la partecipazione dell'osservatorio "Ocio" sulle case. Venessia.com non fa mistero di essere fra coloro che hanno detto "No" al ticket d'ingresso che verrà approvato il 12 settembre in Consiglio comunale, intanto in fase sperimentale per trenta giornate a partire da primavera 2024. «Non verrà contingentato il numero dei visitatori, quindi non ci sarà uno stop dei turisti quando supererà certi livelli critici. Venezia non è un parco giochi o un museo, ci vivono persone ed è impossibile mettere un biglietto d'accesso. Va trovata una soglia critica, come accadde in occasione del concerto dei Pink Floyd a Venezia nel 1989, senza alcun contributo ma con l'intenzione di evitare di mettere in sofferenza la città».