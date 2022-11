Blitz dei carabinieri a scuola con i cani antidroga

Nell'ambito del protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della dipendenza giovanile da droghe, ieri i carabinieri della tenenza di Dolo, in accordo con la dirigenza dell’istituto tecnico commerciale Maria Lazzari, hanno effettuato un controllo all'interno delle aule, portando insieme a loro i cani antidroga.

Al termine di alcuni mirati seminari con le classi prime, sul tema della legalità, del bullismo e cyberbullismo, hanno perlustrato le classi dell'istituo, con sede nel distretto scolastico. Nel corso dell'attività non sono state trovate sostanze stupefacenti e psicotrope, «a dimostrazione dell’efficacia dell’azione preventiva svolta sia dagli insegnanti in ambito scolastico che dai militari - si legge in una nota della tenenza di Dolo -, che hanno avviato una campagna di controlli all’esterno dei plessi scolastici dei comuni di Dolo e Pianiga».