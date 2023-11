Venezia e Mestre, controlli interforze: denunce e nove fogli di via

Diverse denunce e nove fogli di via. Sono alcuni dei risultati ottenuti nel corso dei controlli interforze eseguiti nei giorni scorsi, anche in occasione di Halloween e della festività del primo novembre, tra Mestre e Venezia.

Nello specifico, gli agenti del commissariato di Mestre, durante la settimana appena trascorsa nella zona del quartiere Piave hanno identificato oltre 140 cittadini, in maggior parte stranieri, dei quali 20 già con pregiudizi di polizia, oltre ad aver controllato 16 veicoli e quattro esercizi commerciali. A Venezia, invece, i poliziotti del commissariato San Marco hanno intensificato le attività nella zona di Rialto e nell’area Marciana con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’immigrazione clandestina, i reati predatori e lo spaccio. Sono stati identificati quasi 50 cittadini stranieri. Nove le borseggiatrici denunciate per non aver rispettato il foglio di via e sei le denunce, tra le stazioni di Mestre e Padova, per truffa e violazione all’ordine di allontanamento, rifiuto a fornire indicazioni sull’identità, minacce e resistenza e per la violazione del divieto di accesso.

Nell'ambito degli stessi controlli, effettuati da polizia e carabinieri, sono stati anche irrogati nove fogli di via obbligatori da Venezia, due dei quali della durata di quattro anni nei confronti dei responsabili di un furto nella sede del centro operativo delle poste di Venezia. I ladri, dopo aver forzato la porta di accesso, avevano rubato alcune vuste sigillate di istituti bancari. Un terzo foglio di via, sempre della durata di quattro anni, è stato disposto nei confronti di un cittadino di origine tunisina responsabile di rapina, presso un parcheggio scambiatore di Mestre, ai danni di un cittadino straniero. Secondo la ricostruzione, lo avrebbe minacciato con un pezzo di vetro insanguinato per intimargli di consegnare il portafoglio e tutto ciò che aveva con sè. Infine, nel corso di un servizio di prevenzione finalizzato al contrasto al fenomeno dei borseggi nel centro storico, sono stati irrogati altri due fogli di via per la durata di tre anni nei confronti di altrettante cittadine straniere, con a carico diversi pregiudizi di polizia per reati analoghi, che si aggiravano con atteggiamenti sospetti tra i numerosi turisti che affollano quotidianamente piazza San Marco.