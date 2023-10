Controlli nel quartiere Piave, multe a esercizi commerciali per oltre 40mila euro

Dalle prime ore del mattino fino a tarda serata di martedì scorso, 80 carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Piave di Mestre e nelle aree circostanti.

È stata passata al setaccio l’intera zona, presidiando le aree più critiche e identificando complessivamente 62 persone. Sei le persone segnalate alla prefettura poiché trovate in possesso di modiche quantità di eroina. Particolare attenzione è stata posta al controllo di alcuni esercizi commerciali: in una struttura ricettiva sono state accertate carenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sotto il profilo igienico-sanitario, per le quali sono state elevate sanzioni per 10mila euro. Il controllo ha portato anche alla sospensione per 7 giorni dell’attività.

In un ristorante sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, con conseguente sospensione dell’attività e sanzioni per un 31mila euro; in un bar stesso copione, con multe per 2mila euro.