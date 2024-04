Trovati i ladri di documenti, avevano messo in difficoltà una viaggiatrice australiana

Sfilano il portafoglio dalla borsa di una turista e vanno via come niente fosse. Almeno fino a quando non vengono rintracciati. A bloccare la coppia di borseggiatori, in uno degli ultimi casi di furto a stranieri accaduto in centro storico lagunare, ci hanno pensato i carabinieri della stazione di San Marco quando gli sono apparsi davanti e li hanno portati in caserma denunciandoli per furto aggravato. I due, un 43enne e a una 45enne rumeni avevano colpito a gennaio e la viaggiatrice australiana aveva fatto subito denuncia, permettendo ai militari di iniziare a indagare subito. Anche perché quel furto non solo gli era costato un ammanco di contanti di 350 euro - a tanto ammontavano i soldi che in quel monento aveva messo nel portafoglio, sfilato dai malviventi dalla borsa - ma le aveva soprattutto causato un bel po' di disagi perché i borseggiatori si erano presi anche i documenti.

Mercoledì scorso i militari hanno fermato la coppia. L’indagine era partita a seguito di un episodio avvenuto nel mese di gennaio quando i malviventi approfittando della distrazione di una turista australiana in attesa del vaporetto all’imbarcadero dell'Accademia, erano riusciti a sfilarle il portafogli con circa 350 euro all'interno dalla borsa che portava in spalla. Assieme ai contanti erano spariti anche i documenti perciò l'episodio aveva anche causato disagi alla viaggiatrice. Determinante per trovare i responsabili è stata la tempestiva denuncia sporta dalla donna ai carabinieri, che ha permesso di avviare immediatamente l'attività investigativa. E il risultato è arrivato.