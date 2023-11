Maltempo, danni per 30mila euro alla mostra "La fabbrica della scienza" di Jesolo

Il maltempo non ha risparmiato la mostra “La fabbrica della scienza” del Lido di Jesolo. Lo staff in questi giorni ha dovuto documentare una serie di danni per circa 30mila euro, dovuti al forte vento che la scorsa settimana ha colpito le strutture esterne. Sono stati divelti i grandi pannelli colorati con il brand dello spazio espositivo e la tensostruttura nell'area di accoglienza dedicata a comitive e scolaresche.

«Il vento ha abbattuto anche il grande salice pluridecennale che faceva ombra sul retro della mostra, un albero che aveva resistito a tutti i fortunali e trombe d'aria degli ultimi 15 anni», commenta stupita la titolare di Monimò Srl, Monica Montellato. «La caduta dell'albero - prosegue - ha risparmiato il box dei compressori, che se si fossero danneggiati avrebbero fatto lievitare i danni al doppio. Molti striscioni si sono solo sganciati ma alcuni, anche molto costosi, si sono strappati e andranno ripristinati. Nell'immediato tutto lo staff si è preoccupato di mettere in sicurezza le strutture esterne. Per fortuna non abbiamo danni all'interno della mostra e possiamo aprire al pubblico».

Ironia della sorte, fra le attrazioni della mostra c'è la "macchina del tornado", una capsula che fa sperimentare ai visitatori venti artificiali a 120 km/h. L'esposizione, infatti, permette agli ospiti di vivere le simulazioni dell’esperienza del terremoto e del tornado; oltre a questo, è possibile ascoltare le note emesse dai fulmini artificiali di una bobina di Tesla, curvare un raggio laser, sfidare la gravità terrestre, tuffarsi nella realtà digitale aumentata di esperienze virtuali fra lo spazio e la profondità degli oceani.

