Maltempo, spiagge sotto osservazione

Il vento e le mareggiate della notte hanno causato danni - limitati, per ora - su alcune aree del veneziano, in particolare il litorale. Come avviene ciclicamente in occasione dei fenomeni di maltempo autunnale, l'acqua del mare ha eroso una parte delle spiagge, arrivando a lambire i chioschi e le strutture degli stabilimenti balneari.

Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, ha effettuato in mattinata un sopralluogo sul posto, soffermandosi in particolare nella zona est (Cortellazzo, Pineta e lungo il fiume Piave) per verificare le conseguenze del maltempo. «Al momento la situazione è sotto controllo - comunica - ma rimane attivo il Centro operativo comunale della protezione civile. Teniamo monitorata l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, con particolare riferimento alla marea che è prevista nella sua massima di 120 centimetri alle 11 circa, al vento di scirocco e al livello del Piave che nelle prossime ore è destinato a salire». Molta sabbia erosa anche a Bibione, oltre al grande quantitativo di rami che si è accumulato sulla battigia e che sarà necessario smaltire.

La notte è stata impegnativa per i vigili del fuoco, che hanno effettuato circa 80 interventi tra le province di Belluno, Venezia e Treviso. Principalmente, per quanto riguarda le nostre zone, le squadre hanno lavorato per assicurare alberi pericolanti e risolvere danni d’acqua.

