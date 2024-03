Parapiglia durante Südtirol-Venezia, daspo anche a uno steward

Steward si toglie la pettorina e si lancia in una rissa con i tifosi, picchiandone uno. L'episodio di violenza - come riporta TrentoToday - è avvenuto lo scorso 10 febbraio, durante la partita di calcio che si è svolta in casa del Sudtirol, dove la squadra di Bolzano ha affrontato il Venezia. I tafferugli sono stati ripresi dalla polizia scientifica e i filmati poi analizzati dalla digos locale, che ha fatto scattare il daspo per quattro persone: tre tifosi biancorossi e lo steward in questione.

A scatenare il parapiglia sarebbe stato uno dei tifosi altoatesini. Verso la fine del primo tempo, nel settore occupato dai sostenitori bolzanini, appartenenti al gruppo ultras “Gradinata Nord”, è stato acceso un fumogeno, poi fatto cadere negli spazi sottostanti. Immediatamente uno steward ha raggiunto gli spalti per spegnere il fumogeno. Subito sarebbe stato assalito da alcuni tifosi e strattonato con forza.

È a quel punto che sono intervenuti altri tre steward (due dei quali privi della regolamentare pettorina, obbligatoria per chi svolge questa delicata funzione). Secondo la ricostruzione della polizia, uno di questi si è lanciato senza motivo contro un tifoso in particolare, sferrandogli un pugno al volto. Nel parapiglia, un altro steward è stato spinto e fatto cadere tra i seggiolini sottostanti. L’intervento di altri steward e di tifosi meno agitati ha consentito di riportare la situazione alla calma e di evitare altra violenza.

Così il questore di Bolzano Paolo Sartori ha emesso 4 daspo, che hanno colpito non solo tre tifosi del Sudtirol ma anche lo steward. «È inammissibile che un evento sportivo possa essere usato come pretesto, da parte di una minoranza di individui, per porre in essere atti di violenza, tanto più se uno di essi aveva il dovere professionale di fare rispettare la legge e garantire la sicurezza degli spettatori - ha tenuto a ribadire il questore Sartori -. Quello che è avvenuto lo scorso mese di febbraio allo stadio Druso ha creato non poca preoccupazione tra chi, sugli spalti, desiderava unicamente trascorrere un pomeriggio in tranquillità a sostenere la propria compagine sportiva. Per questo motivo ho deciso di adottare provvedimenti particolarmente severi. Tali atti di violenza non sono tollerabili, e come tali sono stati considerati e sanzionati».