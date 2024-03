Daspo al tifoso che ha lanciato un petardo contro un veicolo della polizia locale

È un tifoso del Venezia il responsabile del lancio di un petardo che, nella giornata di domenica 3 marzo, è caduto ed esploso sul parabrezza di un veicolo della polizia locale di Como. Identificato dalla digos della questura locale, il tifoso - come riporta QuiComo - è stato sottoposto alla misura del daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, per una durata di due anni.

L'episodio è avvenuto verso le 15.30, poco prima dell'avvio della partita di calcio tra Como e Venezia che si è svolta allo stadio Sinigaglia. Per l'occasione erano arrivati molti supporter lagunari che si sono radunati nell'area di sosta di via Colombo. Qui sono saliti a bordo dei bus navetta e, mentre il corteo percorreva l’ultimo tratto di strada vicino allo stadio, precisamente all’incrocio di via Recchi con via Vittorio Veneto, uno di loro ha lanciato il petardo. L'esplosione avrebbe causato il distacco di alcuni pezzi di plastica, "schizzati" nell'area a pochi metri dagli agenti delle forze dell'ordine.

L’autore del gesto è rimasto ignoto solo per poche ore: è stato identificato grazie agli accertamenti del personale della digos con la collaborazione degli agenti provinciali della polizia scientifica. In questo modo è stato dato un volto e un nome alla mano che si era sporta dalle portiere posteriori del bus, lanciando l'oggetto esplosivo. Oltre al daspo, il tifoso è stato denunciato alla procura per i reati di danneggiamento e per lancio di materiale pericoloso. Inoltre avrà l'obbligo di firma nell'ufficio di polizia più vicino alla propria residenza.