Polizia, nel 2023 nel Veneziano 344 denunce di reato tra stalking e maltrattamenti

Da gennaio la polizia ha registrato 344 casi di violenza nel Veneziano: 119 per atti persecutori e 225 per maltrattamenti in famiglia, ai quali sono seguiti 58 ammonimenti per il primo reato e 120 per violenza domestica. La gravità di questi dati è ulteriormente sottolineata dalle statistiche del dipartimento della pubblica sicurezza, che evidenziano 295 omicidi nel 2023, con 106 vittime donne, di cui 87 in contesto familiare/affettivo. Tra queste, 55 donne sono state uccise da un partner o ex partner. Questi numeri sono solo la punta dell'iceberg, dato che molte violenze e abusi rimangono spesso inespressi.

Gli eventi di sensibilizzazione in programma

I dati emergono in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Anche quest’anno la polizia ha messo in atto diverse iniziative volte a promuovere le attività di sensibilizzazione. Il prefetto di Venezia Michele di Bari, insieme al questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, sabato 25 novembre, dalle 10, sarà presente in piazza Ferretto a Mestre con uno stand informativo, a cura della divisione anticrimine della questura di Venezia, per rispondere alle domande poste dalla cittadinanza e per dare ampia diffusione alla campagna nazionale permanente della Polizia di Stato “…Questo non è amore”.

Tra gli altri appuntamenti sul tema, va segnalata la IV Edizione della Maratona “25 novembre Maratona per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” di sabato 25 novembre presso l’Auditorium “Cesare De Michelis” a Mestre, organizzata dall’Associazione Culturale di Venezia Mestre Mia, in collaborazione con M9 – Museo del ‘900 e con il patrocinio del Comune con il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia e la Regione Veneto. Inoltre, la Camera degli Avvocati di Portogruaro, in collaborazione con AIAF e con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone organizza presso la Sala della Biblioteca Civica di Portogruaro un convegno dal titolo “Se i conti non tornano. Quando la violenza è economica” della durata di due ore circa (dalle 15.30 alle 17.30) aperto alla cittadinanza.

La questura si illumina di arancione

In occasione della giornata di domani, inoltre, la questura di Venezia, così come l’anno scorso, si illuminerà simbolicamente di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere, per aderire all’iniziativa “ORANGE THE WORLD”, promossa da “UN Women”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, impegnato nella lotta verso ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne e sostenuto dall’Associazione “Soroptimist International Italia”, da tempo impegnata nella promozione dei diritti umani, dell’uguaglianza e dello sviluppo della condizione femminile.