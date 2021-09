Ruba l'auto alla madre per trasportare cocaina, denunciato

Ottanta grammi di cocaina, in parte agglomerata in "sassi". E' quanto hanno trovato i carabinieri all'interno dell'auto che D.M.A., 43enne di Noale, aveva rubato alla madre. I militari stavano cercando il veicolo, dopo aver ricevuto la segnalazione, e lo hanno individuato in strada, parcheggiato.

Da subito hanno notato qualcosa di sospetto. Sul sedile, infatti, c'era una borsa con i bordi intrisi di polvere bianca. Aperta l'auto, i carabinieri hanno rinvenuto anche la cocaina. L'uomo, che aveva rubato l'auto per trasportare la cocaina, insieme al complice di tre anni più grande, M.M., è stato denunciato.

Nelle stesse ore è stato senunciato anche R.M.D., 19enne di Favaro Veneto, incensurato. Lo studente è stato fermato per un controllo a campione in zona via Forte Marghera, mentre era alla guida della sua auto. Alla vista della pattuglia, il ragazzo si è fatto prendere dall’emozione, facendo scattare il controllo più approfondito. I carabinieri hanno trovato nell’abitacolo un sacchetto, che subito mostrava un contenuto molto sospetto, trattandosi di ben 28 dosi di marijuana. Ai 14 grammi del sacchetto recuperato si è aggiunto il kit completo dello spacciatore rinvenuto e sequestrato a casa del giovane: bilance, sacchetti, grinder.