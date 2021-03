Fa la spesa senza passare per la cassa, denunciato

Tra martedì e mercoledì, i carabinieri di Mirano hanno denunciato un ladro che, dopo essersi aggirato tra gli scaffali del supermercato In’s, aveva deciso di fare la spesa gratis, appropriandosi di molta merce senza passare dalle casse. L’uomo, G.C., 31enne, nato nel frusinate ma residente in zona, non aveva fatto i conti con il personale della sicurezza, ma soprattutto con la pattuglia dei militari che è arrivata immediatamente e lo ha bloccato, facendo restituire tutta la merce.

Un'altra coppia di ladri è stata denunciata a Martellago. B.M. e R.I., entrambi romeni senza fissa dimora, sono stati notati aggirarsi con fare sospetto tra le abitazioni a Maerne, dove erano stati segnalati dai residenti dei movimenti sospetti. Il controllo e la perquisizione dei due ha saltare fuori numerosi attrezzi da scasso: grossi scalpelli e cacciavite, torcia, guanti ed altri indumenti da lavoro. La coppia è stata denunciata e sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità su furti in appartamento avvenuti nei giorni scorsi in zona.

Durante i controlli dei giorni scorsi, i carabinieri hanno anche denunciato un automobilista sorpreso alla guida a Mestre con tasso alcolemico al limite del coma etilico. Patente ritirata e auto sottoposta a sequestro amministrativo. Segnalato, infine, un giovane consumatore di marijuana sorpreso a fumare uno spinello a Marghera.