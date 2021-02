Senza biglietto, palpeggiano e aggrediscono la capotreno: «Te le dobbiamo dare»

Violenza sessuale, minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulle proprie generalità e interruzione di pubblico servizio. Sono le accuse di cui dovranno rispondere due ragazzi di 21 e 26 anni che sono stati denunciati venerdì sera dalla polizia ferroviaria a bordo di un treno proveniente da Venezia e diretto a Bologna.

Tutto è accaduto nei pressi della stazione di Ferrara. La capotreno ha chiesto l’intervento della polizia in quanto, durante il controllo dei biglietti i due ragazzi, alla richiesta di esibire i ticket di cui erano sprovvisti prima l'avevano insultata e poi palpeggiata. Dopo averla offesa, avrebbero iniziato a fare apprezzamenti, per poi intimorirla proferendo frasi minacciose come «meno male che sei donna altrimenti le prendevi» e «potevi lasciare stare, adesso te le dobbiamo proprio dare» e invitandola, come sfida, a chiamare la polizia. Quindi uno dei due, descritto nei particolari agli agenti, le ha palpeggiato i glutei. Gli agenti, una volta arrivati, hanno identificato i due ragazzi, entrambi residenti nel Bolognese, e li hanno denunciati.