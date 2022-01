Green pass, verso una deroga per i non vaccinati delle isole minori

È attesa nelle prossime ore una deroga all'obbligo del super green pass nel trasporto locale a favore dei cittadini delle isole minori, che quindi potranno utilizzare i mezzi anche se non vaccinati. Lo annuncia Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e consigliere del ministero Gelmini. La novità riguarda anche migliaia di veneziani non vaccinati e residenti nelle isole che, con le nuove norme in vigore da lunedì 10 gennaio, sarebbero stati tagliati fuori dal servizio di trasporto pubblico.

Del tema si sta interessando anche il sindaco Luigi Brugnaro: «Proprio per la specialità di Venezia e della sua conformazione geografica - ha annunciato nella serata di sabato - sto avendo uno stretto e continuo contatto con i ministri dell’Interno Luciana Lamorgese, della Salute Roberto Speranza e delle Infrastrutture Enrico Giovannini, affinché, sotto la supervisione del presidente del Consiglio Mario Draghi, venga prevista una deroga alla norma per consentire la circolazione a tutti i cittadini che abbiano necessità di raggiungere o di spostarsi dalle nostre isole con il green pass, come accade anche oggi. Sono fiducioso che questa richiesta di buon senso potrà trovare risposta positiva».

Il problema, riepiloga il sindaco, è che «le misure contenute nell’ultimo decreto governativo per arginare la diffusione del Covid 19 e che prevedono l’obbligatorietà, da lunedì, del super green pass per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale rischiano di avere pesanti ricadute per la particolare conformità della città Lagunare, in particolar modo per quanto riguarda i collegamenti con le isole». La "trattative" sono in corso e per ora l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso, commenta: «Attendiamo disposizioni, altrimenti dovremo applicare il decreto» così com'è.

Spiega Mazzetti: «Gli scarsi collegamenti e il cronico isolamento, insieme all'introduzione del super green pass, potrebbero tagliare fuori una parte di cittadini delle isole minori che hanno scelto di non vaccinarsi o che non hanno potuto ancora. Stanti le regole attuali, senza il vaccino non potrebbero prendere un traghetto, unico mezzo, né per un esame o intervento e nemmeno per una prima dose». La deroga, quindi, dovrebbe porre rimedio a questa criticità.