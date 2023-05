Des Bains presenta il piano di riqualificazione della spiaggia

Dopo l'annuncio del progetto, avvenuto a febbraio, oggi la proprietà ha presentato all’aeroporto Nicelli il piano pluriennale di riqualificazione della spiaggia del Des Bains, iconico albergo in stile liberty del Lido di Venezia. In sintesi, il piano - avviato sotto il brand "Des Bains 1900" - comprende il miglioramento dell’arenile e l’implementazione di servizi con nuove proposte ricreative e di ospitalità: i lavori riguardano 343 capanne, 83 camerini, 137 ombrelloni, due ristoranti da 180 posti a sedere più altri 30 per il nuovo Reef bar.

Il contratto stipulato con l'amministrazione comunale concede in locazione alla società Db Lido la spiaggia antistante l'albergo, il ristorante denominato Pagoda, un ristorante sulla spiaggia e il bar Reef. È intenzione della società, inoltre, «ampliare l’offerta attraverso eventi ricorrenti con primari partner soprattutto del mercato food & beverage». È possibile, inoltre, «sfruttare le strutture in periodi di minor stagionalità balneare per eventi come matrimoni, o in concomitanza della Mostra del cinema ad inizio settembre».

Alessandro Berton, imprenditore e rappresentante del mondo balneare veneto, è stato designato dai vertici di Coima Sgr a reggere il timone del rinnovato progetto. Al suo fianco l’albergatrice e ristoratrice Michela Cafarchia, presidente del Consorzio Venezia e il suo Lido, che spiega: «Abbiamo previsto, già dal 1° giugno, tutta una serie di servizi nelle capanne e attenzioni ai visitatori, come se fossero rivolti ad un cliente che entra nella sua casetta al mare». Inoltre «una tariffa scontata del 20% sul prezzo giornaliero ai cittadini veneti».

In generale le aspettative sono ambiziose e si prevedono importanti investimenti sia dal punto di vista strutturale che da quello promozionale. L’idea alla base del progetto, infatti, è di rilanciare in senso moderno l’immagine del Des Bains: «È una bellissima novità - commenta Michele Zuin, assessore alle società partecipate - ad opera di imprenditori che si impegnano in un'opera di rinnovamento. Amiamo collaborare con il privato, perché porta benessere e investimenti». Per l'assessore al turismo, Simone Venturini, «negli ultimi anni il Lido ha lavorato sulla sua identità, portando molte persone a scegliere quest'isola come destinazione e ampliando il pubblico: questa ripartenza si conferma con l'investimento del Des Bains, che consentirà il rilancio di una spiaggia che negli ultimi anni aveva visto un lento declino».