Detenuto picchiato in carcere a Venezia e ricoverato a Verona: «Sono state le guardie»

Ha rischiato la vita, è stato trasferito e ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Borgo Roma di Verona e appena è stato in grado di raccontare ha riferito di essere stato ridotto praticamente in fin di vita dalle botte ricevute dalle guardie del carcere Santa Maria Maggiore a Venezia. Il detenuto veneziano 23enne (con origine dell'Est Europa) che nel 2019 aveva preso parte alla rapina alla sala slot di Spinea - a volto coperto, armi in pugno e la cassiera rinchiusa in un ripostiglio - è arrivato alla casa circondariale di Verona Montorio la settimana scorsa, come constatato dall'avvocato Anna Osti e verificato dal garante dei detenuti del comune di Verona, don Carlo Vinco.

«Aveva botte ovunque, al volto, sul corpo, e la milza spappolata. Ha rischiato la vita», commenta il legale. Solo quando di recente i medici hanno sciolto la prognosi, riservata a causa dell'emorragia interna, il giovane ha dato la sua versione. «Sono stato portato in una stanza del carcere di Venezia e pestato dalle guardie». Con il suo legale ora sporgerà denuncia. Oggi è ancora ricoverato.

Giovane, con delle fragilità, già all'epoca della condanna i legali si erano battuti per risparmiargli il penitenziario, viste le sue problematiche, chiedendo il recupero e la riabilitazione in una struttura alternativa. Non la ottennero. E alla luce dei fatti l'avvocato Osti torna a ribadire che il carcere non è una struttura adeguata per tutti e a volte è proprio controindicata: «Questo è un nuovo caso Cucchi - afferma la legale - E se fosse morto?». La famiglia del ragazzo chiede giustizia e verità mentre gli organi della polizia penitenziaria hanno già fatto esposto in procura per chiarire che venga fatta piena luce.