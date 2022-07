Di Blasio commissario per il terminal Montesyndial

Si sbloccano 184 milioni di euro per la riqualificazione di un pezzo di Porto Marghera. Il passaggio formale è avvenuto con la nomina di Fulvio Lino Di Blasio a commissario per il recupero ambientale e produttivo dell’area di Montesyndial, passaggio che gli permetterà di utilizzare i fondi ministeriali per realizzare il nuovo terminal container. La Corte dei conti, infatti, ha espresso parere sul decreto del presidente del Consiglio (9 maggio 2022) che assegnava le risorse al commissario.

Il nuovo terminal, con una capacità potenziale di oltre 1 milione di Teu/anno, consentirà una crescita del traffico portuale e un ridisegno del porto grazie ad oltre 90 ettari di superfici e banchine ed un layout ottimizzato. Inoltre, il terminal si inserisce nella strategia di sviluppo del porto in senso intermodale: in futuro potrà dialogare con il "corridoio multimodale", progetto nel quale sono coinvolti anche la Regione Veneto, la società autostradale Cav, la Città metropolitana e il Comune, che collegherà il porto con le reti di trasporto nazionale ed europea e consentirà di bypassare il nodo ferroviario di Mestre.

Per Di Blasio, si tratta di un «passo fondamentale nella direzione della transizione verso un porto sostenibile e più competitivo. Potremo avviare un processo di accelerazione necessario per portare a compimento la prima grande operazione di bonifica ambientale e riconversione produttiva di un’area tanto vasta a Porto Marghera. I finanziamenti messi sul piatto, infatti, si aggiungeranno agli oltre 11 milioni di euro già investiti per completare le attività di bonifica e avviare la realizzazione, lungo il canale industriale ovest, di un terminal innovativo che sarà in grado di affrontare le sfide del futuro, contribuendo a rilanciare il sistema portuale lagunare e incrementare i traffici mediterranei a servizio dell’export».