Divieto di botti e fuochi d'artificio, le ordinanze dei Comuni

Diversi Comuni del veneziano mettono un freno a petardi e fuochi in occasione dei festeggiamenti del capodanno. Jesolo adotta un'ordinanza che «vieta lo sparo di mortaretti e simili, accensione di fuochi d’artificio e la rottura di oggetti in vetro»: il provvedimento, spiega l'amministrazione, ha il fine di «tutelare la quiete ed evitare il pericolo per l’incolumità pubblica, assicurando il regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni». Sarà valido dalle 20.00 del 31 dicembre 2023 alle 7.00 dell’1 gennaio 2024. Sempre a Jesolo sarà in vigore anche un regolamento anti alcol che vieta la detenzione, il consumo, la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine nelle aree dove si svolgono gli eventi principali: l'ordinanza sarà valida dalle ore 16.00 del 31 dicembre 2023 alle 6.00 dell’2 gennaio 2024 in piazza Kennedy, piazza Brescia, piazza Mazzini, via Silvio Trentin, piazza Aurora e nelle vie adiacenti. Il consumo di bevande sarà consentito all’interno dei locali e nelle relative pertinenze, così come sarà possibile la vendita per asporto per uso domestico, ma i contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri. Per i trasgressori è prevista una sanzione di 200 euro.

Un provvedimento contro i botti è adottato anche dal Comune di Chioggia, che fino al 7 gennaio 2024 dispone il divieto di usare articoli pirotecnici, con sanzioni dai 25 ai 500 euro in caso di violazione. Il sindaco Mauro Armelao commenta: «Come amministratore ho il dovere di pensare a tutti gli aspetti della festa, soprattutto a quelli legati alla sicurezza delle persone e degli animali». I petardi e gli artifici esplodenti, fa presente l'amministrazione, «possono provocare pregiudizi all’ambiente, in quanto i rifiuti abbandonati, derivanti dall’utilizzo di tali articoli, contengono quantità residue di sostanze esplosive suscettibili di determinare inquinamento dei terreni e delle falde acquifere. Inoltre si possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali domestici». I fuochi d’artificio "ufficiali" della notte di San Silvestro saranno sparati dalla spiaggia, lontano dalle abitazioni.

A Mirano vige invece il regolamento di polizia urbana con le disposizioni riguardanti l’accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali. Non è consentito, a meno di speciale autorizzazione, accendere sostanze infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma. È inoltre proibito gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, zolfanelli o altri oggetti simili accesi. Il divieto vige anche nella notte dell’ultimo dell’anno. «Sia che i festeggiamenti si svolgano presso le abitazioni private, sia presso locali o all'aria aperta, è importante mantenere un comportamento responsabile e rispettare tale divieto - riferisce l'amministrazione -. Oltre all'impatto sulla salute, sull'ambiente e il disagio arrecato agli animali, i botti e petardi sono pericolosi anche per via delle lesioni che possono procurare». Anche qui le multe vanno da 25 euro a 500 euro, salvo che le trasgressioni non costituiscano reato ai sensi del codice penale.