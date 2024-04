Va in caserma a denunciare un reato, ma viene arrestata

Si era recata in caserma per sporgere una denuncia di reato ma, alla fine, si è ritrovata a finire in carcere. Protagonista della vicenda una 48enne di Cavarzere, che è stata arrestata nei giorni scorsi dai carabinieri.

Nei confronti della donna, infatti, pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Bologna, in quanto doveva espiare un cumulo di pene di quattro anni e tre mesi per reati contro la persona e il patrimonio commessi tra il 2012 e il 2024. La 48enne è stata, quindi, accompagnata in carcere a Venezia.

