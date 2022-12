Addio a Emanuella Pasqual, storica segretaria Aja

È stata una delle prime segretarie dell’Aja, per cui ha lavorato per diversi anni, lasciando un segno indelebile per la sua professionalità, dedizione al lavoro, amore per questa associazione. È anche per questo che la sua scomparsa ha generato profondo dolore all’interno dell’associazione jesolana albergatorie in tutte le persone che hanno avuto la possibilità di conoscerla. A causa di una grave malattia è morta nelle scorse ore Emanuella Pasqual: aveva 73 anni. Lascia il marito Giuliano Dal Maso, ex agente della polizia locale jesolana, e i figli Elisabetta ed Alberto.

«La storia della nostra associazione – ha commentato il presidente Aja, Pierfrancesco Contarini – è fatta soprattutto di donne e di uomini che, ognuno per il proprio ruolo, hanno dato molto nel corso degli anni per farla crescere e diventare quella che è oggi. E tra queste persone rientrano tutti i nostri collaboratori, che riteniamo parte di una famiglia e mai dei semplici dipendenti. Ed Emanuella è stata certamente una parte importante della crescita della nostra associazione. La ricordo, con il suo sorriso, i suoi modi gentili, ma anche la sua capacità di rapportarsi e la sua professionalità e dedizione. Come fecero allora i miei predecessori, così voglio fare io ora, ovvero ringraziarla per quanto ha fatto per Aja». Pasqual è stata molto impegnata anche nel sociale, in particolare per la Città della Speranza, l’importante realtà veneta che si occupa delle malattie rare che colpiscono i bambini. I funerali saranno celebrati giovedì 29 dicembre, alle 9.30, nella chiesa San Giovanni Battista di Jesolo Paese; mercoledì, alle 17.30, la recita del rosario.