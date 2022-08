Escursionista colta da stato di panico: recuperata dall'elisoccorso

Alle 11.50 la Centrale del Suem è stata allertata da una coppia di escursionisti in difficoltà, dal momento che, durante la salita del sentiero numero 750 di Ru de Porta verso il Coldai ad Alleghe in provincia di Belluno, arrivati a un tratto attrezzato con corda di metallo, la ragazza era stata colta da una crisi di panico e non era più in grado di muoversi.

Individuati dall'equipaggio dell'elicottero di Dolomiti Emergency a circa 2000 metri di quota, entrambi - lei 32 anni di Martellago (VE), lui 30 anni di Montebelluna (TV) - sono stati recuperati dal tecnico di elisoccorso con il verricello e trasportati ai Piani di Pezzè