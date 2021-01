Falso profilo Facebook con la foto del sindaco Dori, lui: «Attenzione alla truffa»

Anche il sindaco di Mira Marco Dori è rimasto vittima dei falsi profili Facebook creati ad arte per veicolare messaggi da parte di chi indebitamente si appropria dell'immagine di altri. È stato il primo cittadino a dare l'allarme. «Attenzione alla truffa - ha scritto nel vero profilo social - Qualcuno sta usando in maniera indebita le mie foto e manda richieste di amicizia e messaggi a mio nome. Non sono io l'autore dell'iniziativa. Domani sporgerò regolare denuncia». Accanto alla foto "rubata" del sindaco si legge la scritta: «Evento speciale, regalare 350 euro».

«Dato che sono in tanti ad avermi chiesto informazioni, vi chiedo la cortesia di diffondere questo mio post. Ribadisco: si tratta di una truffa informatica fatta usando il mio nome e la mia immagine. Ma non sono io. Ocio! Il sindaco Marco Dori».