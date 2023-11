Festa della Madonna della Salute nel nome di Giulia

«Oggi, più che mai, anche alla luce del tragico epilogo della vicenda di Giulia, giovane donna di 22 anni, s’impone - a livello sociale e, soprattutto, educativo - una riflessione sul valore del rispetto tra uomo e donna, nonché sulla realtà del vero amore, che sempre riconosce l’altrui libertà». Lo ha detto oggi il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, nel corso dell'omelia della messa per la ricorrenza della Madonna della Salute, festa patronale della città.

Per Moraglia, «è importante per la Chiesa riconoscere sempre più e promuovere il valore della donna che si esprime nell’accoglienza e nell’ospitalità, peculiarità ben espresse dal grembo materno in cui ogni essere umano viene accolto, altrimenti non ci potrebbe essere nuova vita. E la vita, prima di tutto, è dono ma anche accoglienza ed ospitalità».

Al termine della celebrazione, il patriarca è uscito sul sagrato per benedire la città e tutti i fedeli presenti all'esterno della Basilica della Madonna della Salute. Alla Santa Messa hanno partecipato anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Nel video qui sotto, le dichiarazioni del primo cittadino a margine della celebrazione.

Nella serata di ieri invece, a partire dalla 18.30, si è svolto l’annuale pellegrinaggio dei giovani con il patriarca, iniziato in campo San Maurizio e terminato alla Salute con la testimonianza del gruppo musicale "The Sun". I giovani veneziani hanno pregato insieme il rosario camminando per calli e campielli e hanno attraversato il ponte votivo galleggiante, giungendo alla Basilica della Salute.