Nasconde le vetrine del locale e organizza una festa privata. Multe e chiusura

Oscura le vetrine del ristorante con fogli di giornale per continuare l'attività all'interno, organizzando una festa privata. È accaduto nel centro storico veneziano, in zona San Lio, nei giorni scorsi. Il commissariato San Marco della polizia di Stato, diretto dal vicequestore Riccardo Sommariva, durante i controlli per il rispetto delle disposizioni anti Covid-19, ha scoperto il fatto. Il locale ha tentato di aggirare le disposizioni e sono perciò scattate le sanzioni: una multa di ammontare complessivo pari a 1960 euro. Per il gestore dell’attività è stata richiesta alla prefettura anche la chiusura del ristorante per cinque giorni.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti è stata la musica ad alto volume proveniente dal ristorante, al cui interno si stava svolgendo la festa. L’attività di ristorazione, apparentemente chiusa, aveva nascosto le vetrine con dei fogli di giornale, servendosi di una porta di servizio posta sul retro per garantire l’accesso e l’uscita degli invitati. All’interno è stata trovata una decina di clienti, alcuni dei quali danzanti sui tavolini dell’attività e intenti a sorseggiare drink: tutti erano privi di mascherina. Sono stati identificati e sanzionati.