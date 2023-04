Incendio a una palazzina di due piani in piazzale Giovannacci VIDEO

Una palazzina a fuoco in piazzale Giovannacci a Marghera. È successo tra mezzogiorno e l'una di domenica, quando i passanti hanno visto fumo e fuoco provenire dallo stabilie di due piani e hanno dato l'allarme. La squadra dei vigili del fuoco da Mestre è arrivata sul posto sulle 13 con un'autoscala e un'autobotte. In base alle prime verifiche l'immobile comprende un'abitazione singola dove al momento del diffondersi del rogo nessuno era all'interno.

Non ci dovrebbero essere persone coinvolte stando alle prime ricerche della squadra dei vigili del fuoco. Sembra che le fiamme abbiano avuto origine dalla mansarda del palazzo, per questo dopo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza gli operatori provvederanno a chiarire l'origine dell'incendio. Intanto il vicinato non appena notato il fuomo e il fuoco ha dato l'allarme anche attraverso il passaparola per la preoccupazione prima di tutto che in casa potesse trovarsi qualcuno.

Il video sotto di Maria Cristina del Gruppo Margherini Doc