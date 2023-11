Filippo Turetta fermato in Germania

Filippo Turetta è stato fermato nelle ore scorse in Germania. Il 22enne di Torreglia (Padova) era ricercato per l'omicidio di Giulia Cecchettin, l'ex fidanzata di Vigonovo trovata morta ieri, sabato 18 novembre, nei pressi del lago di Barcis (Pordenone). «Ringrazio gli inquirenti per il lavoro che ha portato all'arresto di Filippo Turetta in Germania - commenta il ministro degli affari esteri, Antonio Tajani -. Una buona notizia che purtroppo non potrà mai lenire il dolore della famiglia e degli amici di Giulia, ai quali rivolgo le mie preghiere».

Le ricerche erano partite domenica scorsa in seguito alla denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri dai genitori di Giulia Cecchettin. Turetta è accusato di averla sequestrata e uccisa. Dalla sera di sabato 11 novembre aveva fatto perdere le sue tracce. Si era messo al volante di una Fiat Punto e avrebbe guidato a lungo tra Veneto, Friuli e Alto Adige, prima di valicare il confine.

Si chiude così, con il ritrovamento del corpo di Giulia e l'arresto di Filippo, una ricerca che per 8 giorni ha impegnato un vasto dispiegamento di forze tra carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. Le perlustrazioni si sono concentrate in buona parte del Nordest, sulla base di segnalazioni e delle rilevazioni della targa dell'auto. Negli ultimi giorni le registrazioni delle telecamere hanno permesso di collocare una sosta della Punto nella zona tra Piancavallo e Barcis, dove poi è stato individuato il cadavere di Giulia. Da lì Turetta ha proseguito la sua fuga verso l'estero.