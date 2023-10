Fugge all'estero e si porta via i figli. Il Commissariato San Marco lo trova e lo blocca

Una mamma preoccupata riferisce alla polizia che non riesce più a sentire i suoi tre figli, tutti minori. Con loro si è allontanato anche il padre che pare avesse staccato tutte le utenze. Il Commissariato San Marco raccoglie a Lido la denuncia della donna e parte un'indagine che in meno di una settimana riporta a casa i ragazzi che l'uomo, un algerino, aveva trasferito in Francia con sé, e lo fa arrestare. Una storia matrimoniale difficile, aveva spiegato la signora, una veneziana, ai poliziotti. Lei l'aveva deciso di separarsi dal marito ma lui opponendosi era arrivato a fuggire all'estero portandosi via i loro figli.

Era la fine del mese di settembre. Dal Commissariato è partita subito l'informativa alla magistratura e al Tribunale dei minori e da lì è iniziata l'indagine coordinata dalla Procura. Intanto in relazione con gli uffici dell'Interpol di Roma la polizia veneziana lavora con i colleghi francesi in cooperazione internazionale. L'uomo viene intercettato in poco tempo in Francia dai suoi passaggi tramite le attività tecniche e la geolocalizzazione del Commissariato, e i poliziotti francesi lo vanno a prendere. Hanno il mandato per mettere al sicuro i ragazzi, che sottratti all'uomo vengono affidatitemporaneamente a una struttura di protezione, ma non c'è il provvedimento restrittivo per il padre che, sentito, dev'essere liberato. Così si rischiava di perderlo un'altra volta, in attesa del perfezionamento degli atti per poterlo bloccare, ma il Commissariato San Marco non si è arreso e ha continuato a seguirne le tracce.

Qualche giorno dopo, il primo ottobre, l'algerino è comparso a Lido, vicino alla casa della moglie e lì, anche attraverso le segnalazioni delle persone che lo avevano riconosciuto, è stato fermato dai poliziotti che hanno messo fine alla sua fuga accompagnandolo in carcere a Santa Maria Maggiore, dove poi l'arresto è stato convalidato dal giudice.