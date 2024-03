L'ultimo saluto a Gianni, Luisella e Davide mercoledì

Non appena il vescovo di Chioggia, don Giampaolo Donin, ha dato l'ufficialità della sede per la celebrazione dell'ultimo saluto a Gianni Boscolo Scarmanati di 63 anni, la moglie Luisella Veronese di 58 e del loro figlio più giovane, Davide di 27 anni, morti nel rogo della loro casa a Sottomarina domenica, la macchina organizzativa della struttura mercantile della città si è rimessa in moto, seppur fuori stagione. Tutto dovrà essere pronto per la cerimonia di mercoledì alle 15, questa la data scelta dopo il nullaosta della magistraura.

Sotto la supervisione del direttore del mercato, Giuseppe Boscolo Palo, volontari, amici, colleghi e conoscenti, si sono messi a lavorare nonostante la pioggia ieri, per le pulizie e la sistemazione degli spazi, in modo che siano pronti per accogliere le tante persone che sono attese alla messa di commiato per la famiglia Boscolo Scarmanati. «La previsione di una grande partecipazione consiglia un luogo ampio e dotato di parcheggi - spiega il vescovo Donin - Ho chiesto che sia salvaguardata la sobrietà e dignità della liturgia funebre che esprime la fede dei cristiani nella resurrezione. Gianni e Luisella sono sempre stati vicini alla parrocchia di San Martino anche partecipando attivamente ad alcune sue attività. La tragedia che ha colpito la famiglia Boscolo Scarmanati ha scosso tutta la città che si è unita al dolore di Fabio e di tutti i famigliari. Le parrocchie di Chioggia e Sottomarina, e in particolare la comunità di San Martino, partecipano al lutto e offrono a Dio una preghiera».

Al mercato si sono messi al lavoro commercianti, ortolani, facchini, perfino provvigionisti e tutti quanti quelli che avevano voluto bene a Gianni Boscolo che, nella struttura per il commercio di orto-frutta di Brondolo da generazioni era l'uomo dei prezzi: il commissionario che fissa il valore dei prodotti all'asta. Tutti ieri erano lì ad aiutarsi, visti gli spazi ampi, il poco tempo e l'organizzazione delicata e complessa. Durante la cerimonia, l'organo e i canti saranno quelli del coro di San Martino, mentre al termine della funzione durante i messaggi e le letture si valuterà l'esibizione degli artisti Paolo Zanarella, il "pianista fuori posto" amico della famiglia, e Gianni Dego con l'interpretazione dell'Ave Maria. Sul piano investigativo, nel mirino è finita l'attrezzatura sportiva di Davide, appassionato oltre che di musica e arti marziali anche di Air soft, una pratica a squadre che prevede l'uso di finte armi da fuoco, alcune delle quali possono essere alimentate a batterie e hanno componenti elettrici.