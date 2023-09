Incendio al locale tecnico della biblioteca del Consiglio regionale

Fiamme nel locale tecnico della biblioteca del Consiglio regionale nel pomeriggio. Tanto fumo dal palazzo in campo San Gallo a San Marco 1122, che ospita il complesso. Verso le 15 il principio d'incendio che ha richiamato l'intervento immediato degli operatori interni e ha fatto scattare l'allerta, poi l'arrivo della barca dei vigili del fuoco lagunari. Il rogo, circoscritto e interrotto rapidamente, si è fermato al vano contatori che è andato distrutto, ma non ha invaso altre stanze né creato danni a strutture, infissi o soffitti. Tutto è partito all'improvviso e l'emergenza è arrivata proprio per la vista del fumo dal locale che ha fatto precipitare l'assistenza sul posto.

Le operazioni di spegnimento, quelle di primo intervento, hanno bloccato le fiamme sul nascere, forse dovute a un surriscaldamento o a un corto circuito. I pompieri hanno fatto un sopralluogo e messo tutto in sicurezza. Nessuna conseguenza al di fuori di quelle al vano tecnico, andato distrutto e che dovrà essere revisionato e riparato. Né oggetti né strutture, men che meno persone, sono coinvolte grazie alla reazione rapida e alla corretta gestione dell'emergenza.