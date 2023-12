Furti a Mirano: «Si metta in campo la vigilanza privata»

«Per arginare i raid ladreschi nel Miranese si potrebbe prevedere affianco ai normali servizi di pattugliamento delle forze dell’ordine e della polizia municipale anche quello della vigilanza privata». A lanciare l’idea è il consigliere capogruppo a Mirano di Fratelli d'Italia Matteo Baldan, che interviene sulla questione sicurezza proponendo un'iniziativa che in altri comuni è già stata realizzata.

«Purtroppo nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, la vastità del territorio e l’aggressività delle bande di ladri che stanno mettendo a segno numerosi furti richiedono risorse aggiuntive per tutelare il più possibile i cittadini - aggiunge Baldan -. Ecco che affiancare alle forze già in campo risorse supplementari come le guardie private potrebbe, anzi sicuramente sarebbe, un deterrente maggiore. Chiaramente questa soluzione andrebbe messa in campo al più presto, perché soprattutto in questo periodo di festività i crimini si susseguono incessantemente, in ondate che sembrano incredibili, però è così».

Secondo il consigliere capogruppo «queste bande pianificano le loro incursioni anche in base al controllo che ci può essere sul territorio. Sommare alle forze già in campo altre risorse composte da professionisti della sicurezza come le guardie giurate significherebbe aggiungere un elemento non previsto nello scenario e quindi rendere quantomeno più complessa se non rallentare l’attività criminale. Il supporto di vicinato, le varie chat tra cittadini hanno questo scopo, ampliare gli “occhi” sul territorio per monitorarlo meglio e prevenire».